Преступника, пытавшегося подорвать бизнесмена во Фрязине, поймали следователи

Правоохранители задержали подозреваемого, пытавшегося с помощью самодельного взрывного устройства убить предпринимателя во Фрязине в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следствие установило, что взрыв СВУ произошел 10 февраля на железнодорожном переезде в автомобиле, внутри которого находился мужчина. Потерпевший получил осколочное ранение ноги.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ЧП, изъяли видео с камер наружного наблюдения и части машины для экспертизы.

Выяснилось, что взрывное устройство прикрепили на дно авто ночью накануне случившегося. Кроме этого, двумя неделями ранее этот же злоумышленник испортил колеса машины.

Подозреваемым оказался житель Фрязино, у которого были конфликты с пострадавшим предпринимателем. С задержанным проводятся следственные действия.