Появилось видео с места подрыва автомобиля у переезда во Фрязине

Автомобиль Nissan взорвался у железнодорожного переезда во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

Сейчас рядом с иномаркой работают спецслужбы и полиция. Автомобиль стоит у закрытого переезда с включенной аварийной сигнализацией.

Как уточнил источник 360.ru, пострадавший мужчина занимался бизнесом. Он предположил, что взрыв может быть связан с возможным покушением и деловыми контактами владельца автомобиля.