Появилось видео с места подрыва автомобиля у переезда во Фрязине

Автомобиль Nissan взорвался у железнодорожного переезда во Фрязине. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
Сейчас рядом с иномаркой работают спецслужбы и полиция. Автомобиль стоит у закрытого переезда с включенной аварийной сигнализацией.
Как уточнил источник 360.ru, пострадавший мужчина занимался бизнесом. Он предположил, что взрыв может быть связан с возможным покушением и деловыми контактами владельца автомобиля.
Неизвестный предмет сдетонировал в Nissan несколько часов назад. Водитель перед этим заметил отверстие в полу и позвонил в экстренные службы. После взрыва он получил травму ноги, а Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом.
