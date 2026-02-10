Автомобиль Nissan подорвался на переезде во Фрязине

«112»: один человек пострадал при взрыве в авто на переезде во Фрязине

На железнодорожном переезде во Фрязине в иномарке произошел взрыв неизвестного предмета. Находившемуся внутри мужчине потребовалась медпомощь, сообщил телеграм-канал «112» .

Неустановленное устройство сдетонировало в автомобиле Nissan. Незадолго до взрыва 50-летний водитель увидел дырку в полу и позвонил в экстренные службы, так как заподозрил, что в машине могла находиться бомба.

Взрыв прогремел на железнодорожном переезде. Мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. К месту происшествия выехали правоохранители. Переезд во Фрязине закрыли.

Следственный комитет возбудил уголовные дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по области.

