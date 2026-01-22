Ученики лицея во время нападения в Нижнекамске спрятались в бухгалтерии

Группа учащихся лицея в Нижнекамске спряталась в кабинете бухгалтерии, когда услышала взрывы. Подробности рассказал источник 360.ru.

По его словам, петарды начали взрываться, когда в лицее шел второй урок.

«В коридоре неожиданно послышался крик девушки: «Ты что, придурок?». И потом она заплакала, заревела даже громко. Я увидела то, что что-то взорвали, будто петарду. Она сильно сверкнула», — пояснил собеседник 360.ru.

При эвакуации школьники заметили, что на полу второго этажа, у лестницы, остались капли крови.

Один из учеников напал с ножом на уборщицу лицея, а также разбросал в коридоре петарды. Жизни пострадавшей сотрудницы ничего не угрожает, она получила травму руки.

СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и халатности. Нападавшего задержали, им оказался 13-летний учащийся седьмого класса. Причины случившегося выясняются. По одной из версий, парень мог мстить за некую девочку.