Жизни уборщицы, которую чуть не зарезали в нижнекамском лицее, ничего не угрожает

Детей и сотрудников лицея в Нижнекамске, где ученик напал с ножом на уборщицу, эвакуировали. Фотографии с места ЧП появились в распоряжении 360.ru. Подозреваемого уже задержали. Данные об этом подтвердили в мэрии.

«По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался», — уточнили в городской администрации.

Жизни пострадавшей сотрудницы лицея ничего не угрожает, ей оказывают необходимую помощь.

Очевидцы рассказали, что сначала приняли эвакуацию за учебную тревогу, школьники оставались в классах около часа. Ученик устроил нападение во время первого урока. Некоторые услышали звуки, похожие на выстрелы. Во время эвакуации в коридоре на втором этаже учебного заведения на полу была кровь.

Обстоятельства нападения пока неизвестны. Предварительно, 13-летний парень мог мстить за некую девочку.