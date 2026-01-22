Мотивом школьника, едва не зарезавшего уборщицу в Нижнекамске, могла быть месть

Школьник, который напал сегодня на сотрудницу лицея в Нижнекамске, мог пойти на преступление, желая отомстить. Об этом сообщил источник 360.ru. По его словам, речь идет о мести за некую девочку, однако подробности возможного конфликта пока не ясны.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили данные о происшествии в лицеев.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из лицеев ученик нанес резаные раны одной из работниц», — отметили в ведомстве.

Источник 360.ru отметил, что парень учится в седьмом классе. Помимо ножа, он взял с собой петарды, которые разбрасывал в коридоре. Сейчас на месте работает полиция.

Всех детей и персонал из лицея эвакуировали.