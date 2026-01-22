Уголовное дело возбудили после нападения на лицей в Нижнекамске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и халатности после нападения ученика на лицей в Нижнекамске, при котором пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 13-летний школьник повздорил с уборщицей и ударил ее ножом, после чего, предположительно, выстрелил из сигнального пистолета.

Управление МВД по Татарстану сообщило, что нападавшего задержали силами полиции и Росгвардии. Сейчас следствие пытается установить обстоятельства и мотивы преступления.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам и призвал соблюдать спокойствие. Он добавил, что жизни пострадавшей ничто не угрожает. Во всех городских школах проведут проверки.