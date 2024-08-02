Участнику захвата ростовского СИЗО вынесли приговор по первому делу

Южный окружной военный суд приговорил Даниила Камнева, выжившего захватчика заложников в ростовском СИЗО-1, к 23 годам колонии за подготовку теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчину признали виновным в подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска в 2021 году, участии в экстремистской группировке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*, финансировании терроризма и хранении взрывчатых веществ. Он признал вину. Прокурор просил назначить 28 лет лишения свободы.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Камневу 23 года лишения свободы», — объявил судья.

В июне мужчина вместе с другими заключенными участвовал в захвате двух заложников в ростовском СИЗО-1 — начальника областного УФСИН и младшего инспектора. Большинство преступников ликвидировали. Камнев получил серьезные ранения и впал в кому, но выжил. После выписки из больницы его увезли в Таганрог.

* Запрещенная в России террористическая организация.