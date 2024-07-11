Обвинение запросило 28 лет для одного из захватчиков СИЗО в Ростове

Прокурор запросил 28 лет для захватчика СИЗО Камнева за подготовку теракта

Фото: РИА «Новости»

Прокурор запросил 28 лет лишения свободы для выжившего захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Даниила Камнева по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее Камнев признался, что принимал участие в подготовке этого теракта, и в полном объеме признал вину.

В общей сложности ему предъявили обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса. Сейчас Камнев находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

«Камнева прошу признать виновным <…>, окончательно назначить 28 лет лишения свободы», — сказал прокурор в ходе прений.

Подсудимый участвовал в захвате заложников в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. При штурме его тяжело ранили в голову, однако он выжил.

По данным гособвинителя, Камнев с женой готовили взрыв в здании ОМВД по Кисловодску весной 2021 года, но их задержали.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте