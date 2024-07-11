Захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону выписали из больницы

Захватчика СИЗО в Ростове-на-Дону Камнева перевели на амбулаторное лечение

Выживший при захвате СИЗО в Ростове-на-Дону Даниил Камнев выписался из больницы. Теперь он продолжит амбулаторное лечение в стенах изолятора. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Михаил Минаков.

Он добавил, что его подзащитный находится в СИЗО № 2 в Таганроге.

Камнев участвовал в захвате двух сотрудников СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, произошедшем в ночь на 16 июня. Во время штурма он получил тяжелое ранение, пять дней находился в коме, однако выжил.

Помимо захвата заложников, ему предъявили обвинения в побеге из-под стражи и дезорганизации работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

После произошедшего в ростовском СИЗО ужесточили условия содержания. Из камер забрали все электроприборы, включая вентиляторы.