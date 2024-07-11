Выживший захватчик ростовского СИЗО сознался в подготовке другого теракта

РИА «Новости»: выживший участник захвата ростовского СИЗО признал вину

Фото: РИА «Новости»

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев признался, что также участвовал в подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщило РИА «Новости».

В суде обвиняемый рассказал, что в полном объеме признает свою вину. Адвокат подсудимого Михаил Минаков отметил, что его подзащитный принял участие в проверке показаний на месте.

Террористы захватили ростовский СИЗО в середине июня и взяли несколько человек в заложники. Силовики провели спасательную операцию и ликвидировали большинство преступников. Участвующий в захвате Даниил Камнев получил тяжелое ранение в голову, но выжил. Он провел пять дней в коме. Из больницы его перевели в изолятор в Таганроге.

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