«Уехала крыша». Ростовчанин жестоко расправился со своими родителям: подробности дела

В Макеевке 12 ноября задержали убийцу-рецедивиста, 49-летнего Виталия Шатилова. На этот раз мужчину подозревают в убийстве собственных родителей, останки которых обнаружили днем ранее. Как и зачем мужчина расправился со своими родными — в материале 360.ru.

Сын моряка и воспитательницы Виталий вырос в Ростове-на-Дону в семье Вячеслава и Людмилы Шатиловых. Отец сначала был моряком, а после увольнения из флота преподавал в профильном училище. Мать мужчины много лет посвятила воспитанию детей в школе-интернате для слабослышащих. Виталий был единственным ребенком в семье. Повзрослев, он женился и стал отцом двоих детей. Со стороны жизнь Шатилова выглядела вполне обычной — семья, работа, бытовые заботы. Но уже в начале 2000-х годов началась череда судимостей, которая спустя годы привела его к убийству самых близких людей. Первое убийство Еще в 2003 году Шатилов совершил первое убийство, за что получил 12 лет лишения свободы. Однако в конце декабря 2010 года он вышел из колонии условно-досрочно и вернулся к обычной жизни. В 2016 году Шатилов вместе со знакомым Александром Яковлевым, с которым ранее отбывал наказание, напал на свою тещу ради денег и ценностей. Мужчины задушили женщину, забрали из квартиры деньги, украшения и другие вещи общей стоимостью менее 100 тысяч рублей. Злоумышленники завернули тело убитой в ковер, вывезли на кладбище в районе хутора Щепкин и закопали в чужой могиле. А на следующий день сообщники пришли уже к сестре убитой, вывезли женщину в лес, связали и потребовали отдать ценности и банковские карты.

Видео: Пресс-служба Следственного комитета

После того, как получили то, что хотели, Шатилов с подельником привязали потерпевшую к дереву и уехали. Однако женщина сумела освободиться и обратиться в полицию. После нападения Шатилов подался в бега, но прежде позвонил жене и рассказал ей, где нужно искать тело ее матери. Тогда суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимого двоих детей и ограничился лишь 22 годами колонии особого режима. Несмотря на большой срок, Шатилов все-таки вновь оказался на свободе раньше положенного. После освобождения он стал жить с родителями, а отец помогал ему материально и даже выплатил некоторые долги. Полтора месяца обмана Вячеславу Шатилову было 74 года, его жене Людмиле — 73. Супруги много лет прожили в Ростове-на-Дону, а после выхода на пенсию не стали сидеть дома и много путешествовали. Они ездили по курортам Краснодарского края и Крыма, отдыхали в санаториях Железноводска и Кисловодска, а также побывали в Греции. Вместе супруги жили в доме на улице Орбитальной. Они часто уезжали отдыхать, поэтому, когда в конце сентября 2026 года Вячеслав и Людмила перестали выходить на связь, родные забеспокоились не сразу. Сначала близкие подумали, что пара отправились в поездку. Но дни шли, супруги не возвращались и вскоре родственники обратились в полицию. Виталий тем временем уверял окружающих, что мать с отцом уехали в Крым. Он придерживался этой версии и в первых разговорах с правоохранителями.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Пока родственники пытались выяснить, где находятся супруги, соседи стали жаловаться на неприятный запах из квартиры. После этого, уже 11 ноября, полицейские приехали вскрыли дверь в квартиру Шатиловых и обнаружили на балконе морозильную камеру с мешками, в которых находились останки Людмилы. Останки Вячеслава следователи нашли в гараже неподалеку от дома. Осмотр квартиры показал, что внутри остались следы крови, а сами супруги погибли более чем за полтора месяца до того, как их обнаружили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четы. Под подозрение сразу же попал сын пары. Задержание и мотив Ко времени обнаружения тел погибших Виталий уже находился за пределами Ростовской области. Сотрудники МВД и Следственного комитета установили, что мужчина находится в Макеевке, и 12 ноября задержали его там. На допросе Шатилов дал признательные показания и рассказал, как расправился с родителями и пытался скрыть следы преступления. По данным следствия, он убил супругов еще в конце сентября, а затем расчленил тела. Сам Шатилов объяснил, останки матери он поместил в морозильную камеру на балконе родительской квартиры, а останки отца вывез в гараж неподалеку от дома. После произошедшего преступник несколько дней провел в гостинице, поскольку не мог оставаться в квартире.

Через два дня я вернулся на место преступления, купил в магазине монтажную пену и в подвале сделал подобие саркофага. После этого закрыл гараж, засыпал это все щебенкой. Больше в гараж я не заходил. Виталий Шатилов подозреваемый в убийстве родителей

По версии следствия, после убийства мужчина продолжал вести обычную жизнь и убеждал окружающих, что родители уехали отдыхать. Незадолго до обнаружения останков Шатилов, по словам соседей, заходил в парикмахерскую и рассказывал, что купил новую машину и собирается в командировку. О мотивах преступления официальной информации пока нет. Но есть несколько версий, которые выдвинули СМИ. По одной из версий, причиной расправы могли стать финансовые проблемы Шатилова. За мужчиной числились долги примерно на 1,2 миллиона рублей, а отец, по словам знакомых семьи, скопил некоторую сумму на пенсию.

Видео: Пресс-служба Следственного комитета

За эту же версию говорят и предыдущие преступления Шатилова, когда он уже руководствовался жаждой наживы. Сам подозреваемый в качестве причины назвал конфликт с родителями, во время которого у него «уехала крыша». Однако следствие пока не подтвердило ни одну из этих версий. На вопрос, почему мужчина все же решил признаться, он ответил, что его мучает совесть, а кроме того, он хотел, чтобы тела его родителей похоронили.

Я хотел, чтобы, по крайней мере, останки моих родителей были похоронены по-человечески. Виталий Шатилов

Сейчас Шатилову предъявили обвинение в убийстве двух человек, за которое по закону ему грозит от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.