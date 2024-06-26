У одного из ликвидированных террористов в Дербенте нашли долги

Один из предположительных участников нападений в Дагестане боец ММА Гаджимурад Кагиров задолжал по кредитам около 70 тысяч рублей. Его ликвидировали, сообщило РИА «Новости» .

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым Кагиров в 2023 году не погасил кредит на сумму 66 578,87 рубля. У спортсмена нашли еще два долга — на 1792,84 и 900 рублей.

В Махачкале и Дербенте, по информации агентства, ликвидировали пятерых боевиков, в том числе Кагирова и сына бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова. Мужчины 23 июня напали на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Погиб 21 человек, в том числе священник — именно его назвали первой целью террористов. Еще более 20 пострадавших госпитализировали. Одного раненого отправили на лечение в Москву.