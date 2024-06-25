Министр здравоохранения рассказал о лечении пострадавших в Дербенте

Мурашко: на стационарном лечении в Дербенте находятся 20 человек

В Дербенте 20 пострадавших в теракте продолжили стационарное лечение. Одного пациента транспортируют в Москву, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости» .

«По Дербенту: 20 пациентов находятся на стационарном лечении, особо тяжелым проведены телемедицинские консультации. Все получили необходимый объем лечения, хирургического в том числе», — сказал он.

Мурашко добавил, что одного пострадавшего перевезут в столицу на лечение. Его положат в Центр имени Н. И. Пирогова.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня. Боевики напали на церкви, синагогу и инспекторов ДПС. RT сообщил, что их ликвидировали. По информации властей, погибли 20 человек, одним из первых умер настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Николай Котельников. Возбудили уголовное дело о теракте, незаконном хранении и краже оружия.