Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21

Минздрав: жертвами терактов в Дагестане стал 21 человек

Isaev Aslan/news.ru
Фото: Isaev Aslan/news.ru/Global Look Press

Количество жертв терактов в Дагестане выросло до 21 человека. Среди них как правоохранители, так и простые люди, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

«Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте», — добавили в ведомстве.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. Правоохранители ликвидировали пятерых причастных к терактам, личности боевиков установили.

Ранее сообщалось о 20 погибших, включая 15 силовиков. Жертвой теракта стал протоиерей Николай Котельников. Власти Дагестана выделят 50 миллионов на помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщили «Известия».

«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос благодаря поддержке бизнеса

Что известно о пожаре во Фрязине. Главное к этому часу

Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине

Курортный сбор распространят на всю Россию. Как регионы заработают на туристах?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте