Число жертв терактов в Дагестане увеличилось до 21
Минздрав: жертвами терактов в Дагестане стал 21 человек
Количество жертв терактов в Дагестане выросло до 21 человека. Среди них как правоохранители, так и простые люди, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
«Врачи борются за жизни пострадавших при теракте в Махачкале и Дербенте», — добавили в ведомстве.
Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дагестане. Правоохранители ликвидировали пятерых причастных к терактам, личности боевиков установили.
Ранее сообщалось о 20 погибших, включая 15 силовиков. Жертвой теракта стал протоиерей Николай Котельников. Власти Дагестана выделят 50 миллионов на помощь семьям погибших и пострадавшим, сообщили «Известия».