Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

Суд арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова

Фото: РИА «Новости»

Суд в Дагестане на 10 суток арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Омарова признали виновным в совершении административного преступления. Постановление суда можно обжаловать в установленном законом порядке, добавила собеседница агентства.

Главе Сергокалинского района могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

Накануне Омарова сняли с должности. Он понесет полную ответственность, если подтвердится его участие в терактах, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

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