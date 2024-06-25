Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

Суд в Дагестане на 10 суток арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в теракте. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
Омарова признали виновным в совершении административного преступления. Постановление суда можно обжаловать в установленном законом порядке, добавила собеседница агентства.
Главе Сергокалинского района могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.
Накануне Омарова сняли с должности. Он понесет полную ответственность, если подтвердится его участие в терактах, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.