Стало известно, кто был первой целью террористов в Дагестане

Террористы в Дагестане сначала хотели убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Это они обсуждали в своей переписке, сообщила газета «Известия» .

Священнослужитель сначала был основной целью нападения. Во время планирования теракта четко наметили и другие объекты для атаки — синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установили. При этом на свободе могут быть те, кто оказался причастен к организации теракта.

«Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — заявил источник газеты.

Боевики открыли стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте в воскресенье, 23 июня. Котельников умер, когда попытался помешать злоумышленникам. В ходе происшествия погибли 20 человек — пять гражданских лиц и 15 полицейских.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня. Правительство пообещало оказать помощь родным погибших.