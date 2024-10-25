Три человека обратились в скорую во время беспорядков в Коркине

ТАСС: в Коркине три человека обратились в скорую во время цыганских погромов

В Челябинской области три человека самостоятельно обратились в скорую во время массовых беспорядков в Коркине, возникших после жестокого убийства таксистки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы города.

«Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек», — уточнил собеседник агентства.

Местные жители вышли на сход после убийства таксистки, тело которой нашли накануне с ножевыми ранениями.

По подозрению в ее убийстве задержали 17-летнего местного жителя. На причастность к преступлению силовики проверяют еще одного человека. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей. Региональные власти обещали оказать ее семье всю необходимую помощь.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже потребовал доклад об убийстве женщины.