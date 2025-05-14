Суд отправил на 10 лет в колонию Оксану Шевченко, готовившую покушение на главу Крыма

Военный суд приговорил обвиняемую в подготовке покушения на Аксенова к 10 годам

Южный окружной военный суд вынес приговор Оксане Шевченко, осудив ее за подготовку покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом в Telegram-канале сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что преступница получила 10 лет лишения свободы.

Суд признал Шевченко виновной по статьям, связанным с подготовкой террористического акта и незаконным хранением взрывчатых веществ.

Следствие установило, что в 2022 году украинец по заданию СБУ создал группу, в которую вошли Шевченко и ее подельник, для подготовки теракта. В частности, они следили за перемещениями автомобиля Аксенова.

Злоумышленники ввезли в республику взрывное устройство и хранили его в арендованном гараже в тайнике.

Завершить задуманное им не удалось, так как в начале февраля 2024 года сотрудники ФСБ задержали участников группы.

Суд назначил Шевченко 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее ФСБ раскрыли, что заложенное в припаркованную машину взрывное устройство для убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привели в действие с территории Украины.