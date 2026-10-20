Шпионившему на ГУР 18-летнему жителю Марий Эл предъявили обвинение в госизмене

В Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения, передававшего информацию куратору из военной разведки Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Россиянин собирал сведения о местах расположения объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Полученную информацию он за денежное вознаграждение передавал представителю ГУР Минобороны Украины.

Злоумышленника взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее в Приморском крае задержали 22-летнюю жительницу Большого Камня. Девушку подозревают в передаче украинской разведке сведений о железнодорожной инфраструктуре региона.