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    Шпионившему на ГУР 18-летнему жителю Марий Эл предъявили обвинение в госизмене

    Фото: РИА «Новости»

    В Марий Эл задержали молодого человека 2008 года рождения, передававшего информацию куратору из военной разведки Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

    Россиянин собирал сведения о местах расположения объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов. Полученную информацию он за денежное вознаграждение передавал представителю ГУР Минобороны Украины.

    Злоумышленника взяли под стражу, против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

    Ранее в Приморском крае задержали 22-летнюю жительницу Большого Камня. Девушку подозревают в передаче украинской разведке сведений о железнодорожной инфраструктуре региона.

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