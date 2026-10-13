ФСБ пресекла атаку беспилотников на военный аэродром в Воронеже

Правоохранители предотвратили атаку БПЛА на военный аэродром Балтимор в Воронеже. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Удар по объекту готовила Служба безопасности Украины. Спецслужбы республики планировали разрушить с помощью БПЛА ближнего радиуса действия его инфраструктуру, уничтожить самолеты и личный состав.

Диверсию сорвали сотрудники ФСБ. Они задержали россиянку, которая арендовала в Воронеже гараж для использования его в качестве площадки для сборки и запуска беспилотников.

«За все время оказания содействия противнику злоумышленница изъяла из заранее подготовленных тайников и переместила в арендованное ею помещение девять комплектов БПЛА», — отметили в ЦОС ФСБ.

По плану СБУ беспилотниками должны были управлять операторы с территории Украины.

Ранее в Тамбове задержали украинского диверсанта, который собирался подорвать машины сотрудников областного предприятия ОПК. Против него возбудили уголовное дело.