Террористы объяснили бегство из «Крокуса»

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы вооружились тремя автоматами Калашникова. Они сбежали из здания после того, как оружие заклинило, сообщил ТАСС .

Согласно материалам уголовного дела, трое обвиняемых стреляли, а четвертый нес рюкзак с запасными патронами. Во время стрельбы два автомата из трех заклинило. Террористы бросили их вместе с боеприпасами, сели в машину и поехали в сторону границы с Украиной. По пути они избавились от третьего автомата.

«Скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — указало следствие.

При попытке спастись пострадала семья с детьми. Уезжая, террористы специально сбили их, чтобы увеличить количество пострадавших. Расследование показало, что они пошли на преступление исключительно ради денег.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта 2024 года. Погибли почти 150 человек.