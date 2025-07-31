Теракт в Крокусе совершили ради денег, а не из-за религиозного фанатизма

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» не имели присущей религиозным фанатикам идеологической обработки, а мотивировались обещанным вознаграждением. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовных дел.

Обвиняемые не встречались с кураторами-проповедниками, не имели возможность пройти боевую подготовку и «религиозное воспитание».

«Не заполнили сознание религиозной и идеологической составляющей, чтобы так сложить картину мира, в которой совершение противоречащих общечеловеческим нормам морали и незаконных являлось бы поощряемым», — отметили специалисты.

Обвиняемые имеют несистематизированные и обрывочные познания даже в основных принципах ислама, ими двигало не желание принести пользу религиозному течению, а получить вознаграждение.

Эксперты обнаружили признаки «программирования» сознания террористов для совершения террористической атаки с уроном гражданскому населению, но не преследовала цели распространить идею радикального исламизма.

Ранее стало известно, что исполнителей теракта в «Крокусе»завербовали кураторы за рубежом.