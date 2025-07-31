Наезд на семью с детьми был частью террористической атаки на «Крокус»

Один из непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев* умышленно сбил семью с детьми, которые скрылись с места происшествия. Об этом со ссылкой на материалы уголовного дела сообщило РИА «Новости» .

«Мирзоев*, управляя автомобилем „Рено“, увидел переходящую по пешеходному переходу семью из четырех человек, совершил наезд передней частью автомобиля», — говорится в судебных документах.

Следователи уточнили, что наезд на семью с детьми был частью террористической атаки. Таким способом преступники хотели увеличить количество жертв.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» не имели присущей религиозным фанатикам идеологической обработки, а решились на преступление из-за обещанного им финансового вознаграждения.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.