Исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали кураторы за рубежом

Четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завербовали кураторы из другой страны в чатах Telegram, в которых сидят радикалы-исламисты. Об этом сказано в материалах уголовного дела, сообщил ТАСС .

Следователи выяснили, что мужчин завербовали с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года. Кураторы дали им поручение, когда убедились, что фигуранты «устойчиво придерживаются идеи» террористической группы.

«Используя электронные программы мгновенного обмена сообщениями, в мессенджере Telegram и других, предложили им доказать свою преданность <…> путем дачи клятвы на верность лидеру террористической организации ИГИЛ*», — заявили правоохранители.

Еще в документах написали, что один из исполнителей приезжал в «Крокус» для разведки за две недели до происшествия.

Также следователи выяснили, что участники террористической организации, ответственной за теракт в «Крокусе», обучались в Турции. Там же получили навык обращения с оружием.

Ранее стало известно, что трое исполнителя теракта в «Крокусе» за день до ЧП приняли неустановленное наркотическое вещество. В его состав входит мефедрон.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.