Таможенники в Шереметьеве нашли у пассажира кубинские сигары на 1 млн рублей

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар, общая стоимость партии составила миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили партию кубинских сигар в багаже у иностранца, прибывшего из Кайо-Коко (Куба). Стоимость партии оценивается в более чем один миллион рублей», — заявили в ведомстве.

Сотрудники таможни задержали 23-летнего мужчину во время выборочного контроля на «зеленом» коридоре. Среди его личных вещей оказались 300 кубинских сигар, все они находились в прозрачной упаковке.

По словам пассажира, сигары он привез, чтобы подарить другу. О таможенных правилах не знал. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере.

Ранее таможенники в Шереметьеве нашли у турчанки брендовые вещи на 22 миллиона рублей.