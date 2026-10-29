Таможенники изъяли в Ленобласти 25 кг прегабалина на 7 млн рублей

Сотрудники Северо-Западной оперативной и Хабаровской таможен перекрыли канал контрабанды прегабалина стоимостью свыше семи миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СЗТУ.

Оперативники задержали 23-летнего россиянина в пункте выдачи заказов в Мурине при получении посылки. По данным таможни, 25 килограммов сильнодействующего вещества сначала доставили на Дальний Восток, а затем переслали в Ленобласть в пакетах из-под собачьего корма. На допросе фигурант подтвердил, что намеревался сбывать препарат по всей стране.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.