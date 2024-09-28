В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы

В Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, торговавшую цветами у супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Симбирский шугожор».
На опубликованных кадрах к пожилой женщине подошел мужчина в черной футболке и в ответ на приветствие ударил ее по лицу. После нескольких ударов он так же молча удалился. Что стало причиной такой агрессии, неизвестно. При этом мужчина ничего не взял у своей жертвы.
Официальных комментариев от полиции и прокуратуры пока не поступало.