В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, продававшую цветы

В Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, торговавшую цветами у супермаркета на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Симбирский шугожор».

На опубликованных кадрах к пожилой женщине подошел мужчина в черной футболке и в ответ на приветствие ударил ее по лицу. После нескольких ударов он так же молча удалился. Что стало причиной такой агрессии, неизвестно. При этом мужчина ничего не взял у своей жертвы.

Официальных комментариев от полиции и прокуратуры пока не поступало.

В июне в Башкирии пьяный мужчина напал на пенсионера, сидевшего на скамейке у подъезда, и избил его тростью.

А в мае в Петербурге избили женщину-блокадницу, отобрав у нее полученные от государства ко Дню Победы выплаты.