Пятиклассник зверски избил восьмилетнюю девочку в школе Нижнекамска

В нижнекамской школе пятиклассник избил восьмилетнюю девочку. После нескольких ударов по голове и удушающего приема школьница осталась лежать на полу.

Отец пострадавшей девочки Айдар рассказал, что в настоящее время его дочь находится в больнице.

«Ей ставят капельницы, вроде пока что более-менее. У нее сотрясение и гематома на голове. Со слов очевидцев, мальчик отобрал что-то у нее, после чего на этой почве возник конфликт», — пояснил Айдар.

Мужчина отметил, что семья написала заявление в правоохранительные органы, но пока никакой информации нет.

«Напавший учится в пятом классе, его родители или руководство школы пока не звонили и не интересовались самочувствием ребенка», — добавил он.

Мать ребенка Регина уточнила, что девочке диагностировали сотрясение мозга.

«В первый день ее тошнило, но теперь уже дело лучше. Как обычный ребенок, просила фломастеры. Перед конфликтом мальчик подошел и отобрал пластилин, [хотела] вернуть себе свою вещь, причина была именно в этом», — отметила она.

Женщина добавила, что ее шокировало отношение учителя, которая не пришла на помощь.

«Педагог не подошла к ребенку, они не вызвали скорую. Школа заняла позицию, что, если я решила предать ситуацию огласке, то мы на разных сторонах баррикад. Мне никто не звонил. Но кто, как не родители, должен защитить своего ребенка?» — задалась она вопросом.

В пресс-службе МВД по Татарстану 360.ru сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в московской коррекционной школе жестоко избили мальчика. Педагоги не смогли дать внятных объяснений, почему он пострадал.