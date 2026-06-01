В Ленобласти пресекли деятельность тоталитарной секты с сотнями последователей

Правоохранительные органы в Ленинградской области задержали лидера секты «Исход» Валентину Кузнецову, объявившую себя «Матерью Мира». Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника, в секту в основном приглашали пожилых людей. Каждый участник покупал лекции Кузнецовой еще на 10–15 тысяч рублей и делал членский взнос до семи тысяч рублей.

Силовики во время обысков обнаружили в доме «богини» драгоценности и более 10 миллионов рублей наличными. Сами последователи использовались как прислуга и проживали в других помещениях на участке.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» уточнил, что застройки и территорию секты оснастили скрытыми камерами для слежения за «подчиненными», а среди жильцов присутствовали граждане Украины, чьи родственники находятся в рядах ВСУ.

Деятельность секты прекратили. На ее лидера завели административный протокол о нарушении действующего законодательства о религиозных объединениях, СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

