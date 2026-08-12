Шурыгину оставили в СИЗО, несмотря на проблемы после вагинопластики

Адвокатам блогера Дианы Шурыгиной (Шляниной) не удалось добиться смягчения меры пресечения из-за проблем со здоровьем. Троицкий суд Москвы продлил арест до 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Шурыгиной под стражей. Она пробудет в СИЗО, по меньшей мере, до 19 октября.

Адвокаты Шурыгиной, подозреваемой в изготовлении и обороте порнографии, просили смягчить меру пресечения, так как она страдала от последствий вагинопластики и операции по увеличению груди. В разговоре с Super.ru бывший парень Святослав Гусев подтвердил, что девушка делала операцию в 2025 году и пыталась добиться перевода под домашний арест, мотивируя проблемами со здоровьем.

Ранее юрист Наталья Кубасова сообщила, что Шурыгиной грозит до шести лет тюрьмы. Ее заключили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.