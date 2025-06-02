Суд продлил арест внучке бывшего мэра Самары Тарховой

Самарский районный суд продлил арест внучке бывшего мэра Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, до 2 августа. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Суд постановил продлить срок задержания Тарховой под стражей до 2 августа 2025 года. Сама обвиняемая просила изменить ей меру пресечения на домашний арест. Она заявила, что сотрудничает со следствием.

Тархову арестовали в феврале. Ее заподозрили в жестокой расправе над родственниками ради получения материальной выгоды. Изначально она отказывалась сотрудничать со следствием.

Тархову обвинили в двойном убийстве. Выяснилось, что перед тем, как избавиться от тел дедушки и бабушки она приобрела пластиковые бочки, строительную пилу и химический раствор.

Ранее СК России предъявил заочные обвинения уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию в пособничестве в убийстве Виктора Тархова и его супруги. Их также объявили в международный розыск.