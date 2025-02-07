Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, женщина убила бабушку и дедушку, будучи с ними в ссоре. Перед этим, чтобы избавиться от тел, она приобрела пластиковые бочки, химический раствор и строительную пилу.

На кадрах, опубликованных ведомством, можно увидеть, как обвиняемая выносит из подъезда и тащит по улице объемную пластиковую тару. В СК добавили, что обвиняемая нигде не работала, бабушка и дедушка давали ей деньги и снимали квартиру в центре Самары. Накануне ее взяли под стражу.

Как сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, мусорные контейнеры, в которых могли находиться останки Тархова и его жены, привезли на полигон для переработки, при этом рабочие, видимо, не заметили ничего подозрительного.