«Тел нет». Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в его убийстве

Суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемой в убийстве бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу. Внучку экс-мэра задержали, давать показания она отказалась.

«Тел нет», — добавил источник издания.

Об убийстве Тархова стало известно в среду, 5 февраля.

Источники прессы в правоохранительных органах уточняли, что бывшего самарского градоначальника и его жену убили около месяца назад.