Новые обвинения предъявили по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Следственный комитет предъявил заочные обвинения 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее племяннику Дмитрию в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

По данным следствия, Метревели-старшая давала внучке Тарховых советы, как избавиться от бабушки и дедушки, а Дмитрий помогал ей расправиться с ними и потом спрятать тела на месте, после чего скрылся за границей. Обоих объявили в международный розыск.

Ранее Тархова заявила на суде, что не хотела убивать бывшего мэра Самары и его супругу и пошла на преступление под влиянием сомнительных людей в окружении. Она попросила отпустить ее под домашний арест, чтобы быть рядом с сыном.