Суд ограничил срок ознакомления с материалами дела генералу Попову

Обвиняемому в афере генералу Ивану Попову и его адвокату ограничили срок ознакомления с делом. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из 235-го гарнизонного военного суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, установить обвиняемому и его защитнику адвокату Буйновскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — сказал судья.

Слушания проходили в закрытом режиме.

Попова обвинили в служебном подлоге и хищении. По данным следствия, генерал похитил у военно-гражданской администрации Запорожской области изделия металлопроката на сумму более 114 миллионов рублей.

При этом экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, показала, что подписи в документах, используемых как доказательства по делу, Попову не принадлежат. Суд перевел генерала под домашний арест.

Ранее друзья Попова пришли в суд в футболках с его изображением. Таким образом они рушили поддержать товарища.