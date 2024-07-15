Генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

Военный суд перевел экс-командующего 58-й армией Попова под домашний арест

Фото: РИА «Новости»

Бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова перевели из СИЗО под домашний арест. Постановление об изменении меры пресечения вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщило РИА «Новости».

Под домашним арестом, по данным агентства, Попов пробудет до 11 октября.

Ранее ему предъявили обвинение в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и служебном подлоге. Генерал не признал вину, однако, по словам следователя, дал изобличающие показания против подельников.

Одним из фигурантов дела мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, но дело против него закрыли из-за гибели.

Ранее Попов попросил Следственный комитет проверить высказывания по его делу от адвоката Дмитрия Аграновского. Кроме того, защита генерала попросила возбудить уголовное дело о госизмене из-за его объявления на Украине в международный розыск.

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