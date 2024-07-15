Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

Четверо друзей генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли с его изображением и надписью «Спартак, честь имею» на футболках на заседание 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривали ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«У него позывной — Спартак, мы его друзья. Пришли поддержать в суде», — сказал один из друзей военного.

Суд в понедельник рассматривал ходатайство следствия о замене Попову содержания в СИЗО домашним арестом.

Правоохранители полагают, что Попов причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, которые закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи администрация Запорожской области. Материалы стоимостью порядка 100 миллионов рублей предназначались для инженерных оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест.