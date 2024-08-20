Экспертиза выявила поддельные подписи генерала Попова в некоторых документах

Почерковедческая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела против бывшего командующего 58-й Армией генерал-майора Ивана Попова, показала, что подпись в документах ему не принадлежит. Об этом ТАСС сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.

По словам юриста, экспертиза, инициированная Следственным комитетом, установила, что подписи в документах, используемых как доказательства по делу, Попову не принадлежат.

«Он не должен был ставить свою подпись в этих документах», — отметил он.

По мнению Буйновского, результаты экспертизы опровергают виновность Попова. Адвокат отметил, что доказательства, на которых основывается обвинение, не являются прямыми, а лишь косвенными.

Ранее суд перевел под домашний арест генерала Попова, его обвинили в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и в служебном подлоге.