Бастрыкин раскрыл детали дела генерала Попова

Следственные действия по уголовному делу о служебном подлоге и хищении в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева подошли к концу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об этом «Российской газете» .

Он напомнил, что поводом для возбуждения дела стало хищение в 2023 году изделий металлопроката стоимостью более 114 миллионов рублей. Бастрыкин уточнил, что их закупила военно-гражданская администрация Запорожской области для армии в качестве гуманитарной помощи. Эти изделия, по версии следствия, вывезли со склада в другой регион и продали.

«Попову также вменяется служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию», — сказал глава Следкома.

Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу завершили. По его словам, теперь подозреваемые знакомятся с материалами.

В середине июля Попова и Моисеева перевели под домашний арест. Последний дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием.