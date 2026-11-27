Суд Махачкалы признал «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией
Советский районный суд Махачкалы признал движение «Маджлис народов Дагестана»* террористической организацией. Об этом сообщила пресс-служба судебных органов республики.
Деятельность самого движения, а также входящих в него структурных подразделений и аффилированных организаций отныне запрещена в России.
Объединение создали в ноябре 2023 года в Турции два уроженца Дагестана — Исраил Ахмеднабиев** и Абдуллах Магомедов. Движение действовало в России, Норвегии, Швеции и других странах, пропагандировало насильственную ликвидацию российской государственности на Северном Кавказе. Террористы маскировались под просветительские, благотворительные и образовательные проекты.
Ранее Верховный суд признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента».***.
* Признана в РФ террористической организацией.
**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
***Запрещенная в России экстремистская организация.