Деятельность самого движения, а также входящих в него структурных подразделений и аффилированных организаций отныне запрещена в России.

Объединение создали в ноябре 2023 года в Турции два уроженца Дагестана — Исраил Ахмеднабиев** и Абдуллах Магомедов. Движение действовало в России, Норвегии, Швеции и других странах, пропагандировало насильственную ликвидацию российской государственности на Северном Кавказе. Террористы маскировались под просветительские, благотворительные и образовательные проекты.

Ранее Верховный суд признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента».***.

* Признана в РФ террористической организацией.

**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

***Запрещенная в России экстремистская организация.