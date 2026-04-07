«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией

ФСБ: «Чеченскую Республику Ичкерия» признали террористической и запретили в РФ

Организацию «Чеченская республика Ичкерия»* (ЧРИ*) и 29 подразделений в 14 европейских странах Европы признали террористической и запретили в России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Решение вынес Шейх-Мансуровский районный суд Грозного на основании доказательств, собранных ФСБ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой.

ЧРИ* создали в Чеченской Республике в 1991 году. С ноября 2007 года во главе организации находится скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев. Его объявили в международный розыск за совершение преступлений террористического характера.

«В этой связи ФСБ обращает внимание, что лиц, причастные к деятельности террористической организации и оказывающих содействие, установят и привлекут к уголовной ответственности», — предупредили в ведомстве.

*Запрещенная в России террористическая организация.