«Чеченскую республику Ичкерия» признали террористической организацией
ФСБ: «Чеченскую Республику Ичкерия» признали террористической и запретили в РФ
Организацию «Чеченская республика Ичкерия»* (ЧРИ*) и 29 подразделений в 14 европейских странах Европы признали террористической и запретили в России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
Решение вынес Шейх-Мансуровский районный суд Грозного на основании доказательств, собранных ФСБ во взаимодействии с Генеральной прокуратурой.
ЧРИ* создали в Чеченской Республике в 1991 году. С ноября 2007 года во главе организации находится скрывающийся в Великобритании Ахмед Закаев. Его объявили в международный розыск за совершение преступлений террористического характера.
«В этой связи ФСБ обращает внимание, что лиц, причастные к деятельности террористической организации и оказывающих содействие, установят и привлекут к уголовной ответственности», — предупредили в ведомстве.
*Запрещенная в России террористическая организация.