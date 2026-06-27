ФСБ, МВД и СК раскрыли крупнейшую сеть вербовки подростков. Что известно о деле
СК задержал юношу, готовившего массовые убийства в школе в Домодедове
Следствие заявило о задержании 17-летнего администратора запрещенных сообществ, через которые, по версии силовиков, подростков вовлекали в подготовку нападений на школы и другие преступления. Подробности операции, материалы допросов и данные расследования оказались в распоряжении 360.ru.
Совместная операция ФСБ, МВД и Следственного комитета завершилась задержанием 17-летнего молодого человека в Дагестане, которого следствие считает создателем и администратором одной из крупнейших международных сетей запрещенных террористических сообществ. По данным правоохранительных органов, деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами, а созданные им интернет-ресурсы использовались для вербовки подростков в России и других странах.
По данным МВД России, информационные ресурсы, которыми управлял задержанный, насчитывали более 200 тысяч подписчиков, около пяти тысяч из которых активно поддерживали деятельность запрещенных сообществ. Следствие считает, что через эти площадки распространялась террористическая идеология, велась подготовка нападений на образовательные учреждения, ложных сообщений о минировании и других преступлений.
Что вменяют задержанному
Главное следственное управление СК России по Московской области совместно с ФСБ и МВД в Республике Дагестан задержало молодого человека. Подростку предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников (ч. 1 ст. 30, п. а, в, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, фигурант администрировал международные сообщества, признанные в России террористическими организациями, и участвовал в их развитии совместно как минимум с тремя гражданами Украины и другими участниками, находившимися за пределами России.
Как заявили в МВД, основной задачей сети была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, террористических актов на объектах транспорта, а также ложных сообщений о минировании.
«Задержанный обучал детей и подростков способам совершения терактов и массовых убийств, мерам конспирации, передавал инструкции по изготовлению взрывных устройств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве утверждают, что документально подтверждена причастность фигуранта к подготовке не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все предполагаемые исполнители были задержаны ранее.
Что рассказал обвиняемый
На опубликованных ФСБ и Следственным комитетом кадрах допроса подросток рассказал о своей роли в работе интернет-сообществ.
«Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер и общался с участниками», — заявил он.
По словам задержанного, с 2023 года он использовал псевдонимы Flester и Spiver в Telegram. Он также сообщил, что после создания организации взял на себя руководство ее деятельностью.
«Телеграм-канал курировался агентами и работниками СБУ. Они помогали нам, выделяли денежные средства», — утверждает фигурант.
Во время допроса подросток также заявил, что участники сообщества занимались ложными сообщениями о минировании.
«Мы занимались лжеминированием. Более чем в 100 городах были эвакуации в школах, чаще всего в России, а также за ее пределами», — сказал он.
Следствие проверяет эти сведения.
Следствие связало фигуранта с подготовкой нападений в российских регионах
Как сообщили в Следственном комитете, во время допроса обвиняемый подтвердил свою причастность к подготовке нападения на школу в Домодедове, которое ранее удалось предотвратить.
Кроме того, по данным следствия, он сообщил о подготовке аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Оренбурге, Ставропольском крае и Бурятии.
По информации ФСБ, за преступления, которые могли привести к наибольшему числу жертв, организаторы обещали исполнителям дополнительные денежные выплаты.
Сеть действовала и за пределами России
Следствие утверждает, что деятельность сообщества распространялась не только на Россию.
По данным СК и ФСБ, в 2025–2026 годах участники запрещенных сообществ организовали более 20 поджогов автомобилей в США и странах Европы, а также рассылали ложные сообщения о минировании школ и других социальных объектов.
Во время допроса обвиняемый также заявил, что участники сообщества устраивали поджоги в американских штатах Техас и Калифорния, а также в Германии и Италии. Эти заявления приводятся в материалах следствия.
В правоохранительных органах утверждают, что материалы для вербовки зарубежной аудитории — видеоролики, фотографии и тексты — изготавливались в Киеве.
Кто, по данным следствия, координировал деятельность сети
Следствие называет среди предполагаемых организаторов и координаторов нескольких граждан Украины.
Одним из них является Ярослав Овсюк 2005 года рождения. По данным ФСБ, он с 2020 года занимается вербовкой несовершеннолетних пользователей интернета, а также созданием телеграм-каналов, распространяющих ложные сообщения о минировании и призывы к нападениям на школы. В отношении него возбужден ряд уголовных дел, он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Еще одним фигурантом материалов следствия является Егор Краснов, которого правоохранительные органы считают одним из создателей запрещенной организации «Маньяки. Культ убийств»*. По версии СК, через закрытые телеграм-каналы он координировал вербовку молодежи с праворадикальными взглядами.
Также в материалах расследования фигурирует Кирилл Макаренко. По данным ФСБ, он проживает в Киеве и находится в розыске по обвинению в подготовке террористических преступлений. Следствие считает, что он участвовал в координации деятельности радикальных интернет-сообществ и подготовке материалов для зарубежной аудитории.
Почему подростки становятся объектом вербовки
Ветеран подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом Вячеслав Назаров отметил, что подростки остаются одной из наиболее уязвимых групп для вовлечения в радикальные сообщества.
По его словам, вербовка чаще всего происходит через интернет, Telegram, закрытые сообщества и игровые механики, постепенно вовлекающие участников в противоправную деятельность.
«Подростковый возраст — период формирования личности, поиска идентичности и социальной уязвимости. Радикальные движения дают обманчивое чувство принадлежности к большому делу», — отметил Назаров.
По его словам, в подобных сообществах используются элементы психологического давления, игровые сценарии и закрытые коммуникационные площадки, позволяющие постепенно вовлекать несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Что дальше
По ходатайству следствия фигуранта арестовали. Следователи продолжают изучать изъятые у него переписки, фото- и видеоматериалы, а также устанавливают другие эпизоды и возможных соучастников.
Следственный комитет напомнил, что лица, добровольно отказавшиеся от участия в подготовке террористических преступлений и своевременно сообщившие об этом правоохранительным органам, при соблюдении требований закона могут быть освобождены от уголовной ответственности.
* Признана террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.