ФСБ, МВД и СК раскрыли крупнейшую сеть вербовки подростков. Что известно о деле

Следствие заявило о задержании 17-летнего администратора запрещенных сообществ, через которые, по версии силовиков, подростков вовлекали в подготовку нападений на школы и другие преступления. Подробности операции, материалы допросов и данные расследования оказались в распоряжении 360.ru.

В ведомстве утверждают, что документально подтверждена причастность фигуранта к подготовке не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все предполагаемые исполнители были задержаны ранее.

«Задержанный обучал детей и подростков способам совершения терактов и массовых убийств, мерам конспирации, передавал инструкции по изготовлению взрывных устройств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как заявили в МВД, основной задачей сети была вербовка молодых людей для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, террористических актов на объектах транспорта, а также ложных сообщений о минировании.

Главное следственное управление СК России по Московской области совместно с ФСБ и МВД в Республике Дагестан задержало молодого человека. Подростку предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников (ч. 1 ст. 30, п. а, в, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, фигурант администрировал международные сообщества, признанные в России террористическими организациями, и участвовал в их развитии совместно как минимум с тремя гражданами Украины и другими участниками, находившимися за пределами России.

По данным МВД России, информационные ресурсы, которыми управлял задержанный, насчитывали более 200 тысяч подписчиков , около пяти тысяч из которых активно поддерживали деятельность запрещенных сообществ. Следствие считает, что через эти площадки распространялась террористическая идеология, велась подготовка нападений на образовательные учреждения, ложных сообщений о минировании и других преступлений.

Совместная операция ФСБ, МВД и Следственного комитета завершилась задержанием 17-летнего молодого человека в Дагестане, которого следствие считает создателем и администратором одной из крупнейших международных сетей запрещенных террористических сообществ. По данным правоохранительных органов, деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами, а созданные им интернет-ресурсы использовались для вербовки подростков в России и других странах.

Что рассказал обвиняемый

На опубликованных ФСБ и Следственным комитетом кадрах допроса подросток рассказал о своей роли в работе интернет-сообществ.

«Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер и общался с участниками», — заявил он.

По словам задержанного, с 2023 года он использовал псевдонимы Flester и Spiver в Telegram. Он также сообщил, что после создания организации взял на себя руководство ее деятельностью.

«Телеграм-канал курировался агентами и работниками СБУ. Они помогали нам, выделяли денежные средства», — утверждает фигурант.

Во время допроса подросток также заявил, что участники сообщества занимались ложными сообщениями о минировании.

«Мы занимались лжеминированием. Более чем в 100 городах были эвакуации в школах, чаще всего в России, а также за ее пределами», — сказал он.

Следствие проверяет эти сведения.

Следствие связало фигуранта с подготовкой нападений в российских регионах

Как сообщили в Следственном комитете, во время допроса обвиняемый подтвердил свою причастность к подготовке нападения на школу в Домодедове, которое ранее удалось предотвратить.

Кроме того, по данным следствия, он сообщил о подготовке аналогичных преступлений в Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Оренбурге, Ставропольском крае и Бурятии.

По информации ФСБ, за преступления, которые могли привести к наибольшему числу жертв, организаторы обещали исполнителям дополнительные денежные выплаты.

Сеть действовала и за пределами России

Следствие утверждает, что деятельность сообщества распространялась не только на Россию.

По данным СК и ФСБ, в 2025–2026 годах участники запрещенных сообществ организовали более 20 поджогов автомобилей в США и странах Европы, а также рассылали ложные сообщения о минировании школ и других социальных объектов.

Во время допроса обвиняемый также заявил, что участники сообщества устраивали поджоги в американских штатах Техас и Калифорния, а также в Германии и Италии. Эти заявления приводятся в материалах следствия.

В правоохранительных органах утверждают, что материалы для вербовки зарубежной аудитории — видеоролики, фотографии и тексты — изготавливались в Киеве.

Кто, по данным следствия, координировал деятельность сети

Следствие называет среди предполагаемых организаторов и координаторов нескольких граждан Украины.

Одним из них является Ярослав Овсюк 2005 года рождения. По данным ФСБ, он с 2020 года занимается вербовкой несовершеннолетних пользователей интернета, а также созданием телеграм-каналов, распространяющих ложные сообщения о минировании и призывы к нападениям на школы. В отношении него возбужден ряд уголовных дел, он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Еще одним фигурантом материалов следствия является Егор Краснов, которого правоохранительные органы считают одним из создателей запрещенной организации «Маньяки. Культ убийств»*. По версии СК, через закрытые телеграм-каналы он координировал вербовку молодежи с праворадикальными взглядами.

Также в материалах расследования фигурирует Кирилл Макаренко. По данным ФСБ, он проживает в Киеве и находится в розыске по обвинению в подготовке террористических преступлений. Следствие считает, что он участвовал в координации деятельности радикальных интернет-сообществ и подготовке материалов для зарубежной аудитории.