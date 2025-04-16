Суд арестовал мать из Канска, которая зарубила топором троих детей

Жительницу Канска, зарубившую топором троих детей, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Жительнице Канска, обвиняемой в убийстве своих троих детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили представители ведомства.

Заседание об избрании меры пресечения для 29-летней многодетной матери состоялось в Центральном районном суде города Красноярска. Во время слушания женщина полностью признала свою вину.

В Telegram-канале прокуратуры Красноярского края добавили, что судебно-психиатрическая экспертиза установит, осознавала ли обвиняемая свои действия. Во время содержания в СИЗО она будет проходить психиатрическое лечение.

Тела троих детей — восьмилетнего и семимесячного мальчика и четырехлетней девочки — обнаружили в частном доме на улице Герцена 14 апреля. На допросе жительница Канска рассказала, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Четвертый ребенок, мальчик семи лет, выжил, потому что в момент трагедии находился не дома.

С 2019 года обвиняемая состоит на учете в ПНД с психическим расстройством. За три недели до преступления она стала вести себя особенно странно — уходила из дома, в том числе ночью. Соседка семьи назвала женщину странной и неадекватной, заявив, что та ни с кем не общалась и даже не здоровалась.