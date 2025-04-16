В Канске СК попросил арестовать мать, убившую трех детей

В Центральном районном суде города Красноярска началось судебное заседание об избрании меры пресечения 29-летней жительнице Канска, которую обвиняют в убийстве троих своих малолетних детей с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи запросили арест женщины, поскольку полагают, что она может попытаться скрыться, воздействовать на свидетелей и способна совершить иные преступления.

На допросе жительница Канска рассказала, что задушила четырехлетнюю дочь, а сыновьям восьми лет и семи месяцев нанесла удары топором. Еще один ее ребенок, семилетний мальчик, выжил, поскольку в момент случившегося находился в школе.

С 2019 года обвиняемая состоит на учете в ПНД с психическим расстройством. За три недели до преступления она стала вести себя особенно странно — уходила из дома, в том числе ночью.