«Странная и неадекватная». Соседка рассказала о матери, убившей троих детей в Канске

Соседи женщины, убившей в Канске троих малолетних детей, рассказали 360.ru, что та всегда вела себя неадекватно. В этом доме на улице Герцена семья жила около трех лет.

«Семья спокойная, ничем они не отличались ни от кого. Спокойно жили. Дети баловались, кричали, баловались между собой. Дети есть дети, а они (родители — прим. ред.)… Их вообще не слышно было», — рассказала 360.ru соседка Галина.

Она отметила, что в момент трагедии была на даче, поэтому подробностей не знает.

«К детям я не знаю какое отношение, но с соседями она не общалась. Она сторонилась всех. Он еще более или менее как-то, говорил, здоровался, а она вообще не здоровалась ни с кем. Странно себя так вела. Не общалась, и вообще она какой-то странный человек такой, неадекватный», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что многодетная мать убила троих из своих четырех детей. Женщина состояла на учете у психиатра. Соседи рассказали, что она посещала церковь евангельских христиан-баптистов, расположенную на Промышленном переулке в Канске.