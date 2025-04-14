В Красноярском крае мать убила троих своих детей

В Красноярском крае состоявшая на учете у психиатра женщина убила своих детей

Жительница Канска убила троих малолетних детей. Многодетная мать состояла на учете у психиатра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла в частном доме на улице Герцена. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела троих детей: восьмилетнего и семимесячного мальчиков и четырехлетней девочки. По версии следствия, 29-летнюю мать зарубила их топором.

В пресс-службе местной прокуратуры сообщили, что семья ранее уже попадала в поле зрения органов системы профилактики и с октября 2024 состоит на учете. Тогда правоохранители привлекли отца к административной ответственности за избиения семилетнего сына. Мать была домохозяйкой и состояла на учете у психиатра.

Telegram-канал Mash добавил, что из четверых детей многодетной семьи выжил только один семилетний мальчик. После школы он пошел не домой, а в гости к бабушке и дедушке. Спустя некоторое время после убийства мать пришла за ним и сама рассказала родителям о том, что убила топором троих детей. Ее отец отправился к ним и, увидев тела убитых внуков, вызвал полицию.

Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что замечали за многодетной матерью странное поведение. Она посещала церковь евангельских христиан-баптистов, расположенную на Промышленном переулке в Канске.

«Несколько раз она ходила с ними, проповедовала, предлагала литературу о боге», — поделились соседи семьи.

На данный момент 29-летнюю женщину задержали. Telegram-канал ЧП 124 пишет, что во время дачи показаний она говорит бессвязно и спрашивает, где ее дети. По данным источника, в 2019 году она обращалась за медицинской помощью. Тогда у нее диагностировали острое психическое расстройство с симптомами раздвоения личности.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье по убийстве трех малолетних детей с особой жестокостью.