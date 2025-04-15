Мать из Канска, убившая своих детей, три недели назад стала уходить из дома

Женщина, зарубившая троих детей в Канске, за три недели до убийства стала уходить из дома, в том числе ночью, говоря, что устала и хочет погулять. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Кроме того, следователи выяснили, что женщина с 2019 года состоит на учете в ПНД с психическим расстройством, а за семьей наблюдают с прошлой осени из-за того, что ее муж избил семилетнего сына. Поэтому возбудили и другое уголовное дело — о халатности против сотрудников органов опеки.

Накануне в частном доме на улице Герцена нашли тела троих детей — восьмилетнего и семимесячного мальчика и четырехлетней девочки. Всех их зарубили топором. Выжил только четвертый ребенок — тот самый семилетний мальчик, — который в этот момент был в школе. Вернувшись домой, он увидел тела братьев и сестры. Мать пошла с сыном к своим родителям и призналась в убийстве.

Соседка семьи назвала женщину странной и неадекватной, заявив, что та ни с кем не общалась и даже не здоровалась.