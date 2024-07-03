Минздрав назвал число пациентов с ботулизмом, остающихся в больницах

Минздрав: в больницах остаются 70 человек с ботулизмом, из них 17 на ИВЛ

Еще порядка 70 пациентов в семи российских регионах продолжают лечение от ботулизма в стационарах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

«Семьдесят человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь <…> 17 из них — на искусственной вентиляции легких», — сообщил он.

Он уточнил, что пациенты находятся в больницах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, а также Ярославской, Волгоградской и Нижегородской областях. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Роспотребнадзор приостановил продажу пищевой продукции двух предприятий после случаев заболевания ботулизмом в Москве. Причиной заболевания стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком».

Ранее инфекционист предупредил, что если человек перенес это заболевание, у него еще два-три месяца могут сохраняться проблемы со зрением.