ФСБ задержала шпиона СБУ в Тамбовской области

ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных об объектах ВС России под Тамбовом

Оперативники ФСБ в Тамбовской области задержали россиянина, передававшего разведке Украины информацию о военных и топливно-энергетических объектах на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии спецслужбы, подозреваемый самостоятельно установил контакт с представителем украинской разведки и затем выполнял полученные от него задания.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд отправил подозреваемого под стражу.

В ФСБ уточнили, что фигурант использовал для связи с украинской стороной собственный мобильный телефон и аккаунт в мессенджере. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее за государственную измену задержали жителя Краснодарского края. Мужчина планировал вступить в военное подразделение на территории Украины и принимать участие в боях с российскими бойцами.